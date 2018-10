Burgdorf Burgdorf - Das Laub muss runter von den Wegen Achtung Rutschgefahr: Die Stadt erinnert angesichts des vielen Laubs auf den Gehwegen, dass Grundstückseigentümer das welke Blätterwerk entfernen müssen.

Das Herbstlaub bedeckt wie hier an der Immenser Straße an vielen Stellen in der Stadt die Gehwege und sorgt damit bei Regen für erhöhte Rutschgefahr. Quelle: Joachim Dege