Burgdorf

Einen Unfallfahrer sucht jetzt die Polizei Burgdorf: Der oder die Unbekannte hatte am Montag gegen 10 Uhr die Marktstraße passiert und dabei eine blauen Seat Ibiza beschädigt, den eine Burgdorferin an der Apotheke abgestellt hatte. Die Halterin entdeckte bei ihrer Rückkehr zu ihrem Auto eine Delle und Lackkratzer an der Fahrertür. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein ein- oder ausparkendes Fahrzeug die Schäden verursacht haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer geben können, sollten sich unter Telefon (05136) 88614117 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark