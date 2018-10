Burgdorf

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag zwei BMW im Stadtgebiet aufgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Demnach hatte ein Halter seinen schwarzen BMW 320d am Montag gegen 19.30 Uhr an der Stauffenbergstraße abgestellt. Als er am Dienstag gegen 7.50 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass Diebe in der Zwischenzeit geöffnet, das in der Mittelkonsole fest eingebaute Navigationsgerät ausgebaut und entwendet hatten.

Ebenfalls am Dienstagvormittag bemerkte die Besitzerin eines grauen BMW 118i, dass Unbekannte zwischen Montag, 21.50 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, die Seitenscheibe ihres Wagens eingeschlagen hatte. Sie hatte das Fahrzeug an der Liebermannstraße abgestellt. Die Täter entwendeten nach Polizeiangaben das fest eingebaute Navigationsgerät als auch das Sportlenkrad.

Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark