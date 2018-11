Burgdorf

Bereits am Donnerstag, 1. November, haben Unbekannte einem Schüler des Gymnasiums das Fahrrad gestohlen: Er hatte das schwarze Mountainbike der Marke Uinvega gegen 7.45 Uhr an einem Fahrradständer an der Grünewaldstraße angeschlossen. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, fehlte vom Rad jede Spur. Die Polizei gibt den Wert des 27,5-er Fahrrads mit einer 24-Gang-Kettenschaltung mit 500 Euro an.

Von Antje Bismark