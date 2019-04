Burgdorf

Einen schwarzen BMW der 3-er Reihe haben Diebe zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in Burgdorf gestohlen. Der Besitzer hatte seinen Wagen in einer Parkbucht an der Sylter Straße abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Als er am nächsten Morgen starten wollte, fehlte vom Fahrzeug jede Spur. Den Schaden gibt die Polizei mit 12.000 Euro an.

Die Ermittler bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos gesehen haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark