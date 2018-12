Burgdorf

Frische Brötchen zum Frühstück an Heiligabend oder knuspriges Baguette zum Raclette an Silvester? Diese Bäcker in Burgdorf und den Ortsteilen haben geöffnet.

Landbäckerei Bosselmann, Marktstraße 46, 31303 Burgdorf

Heiligabend 7 bis 13 Uhr, 1. Feiertag geschlossen, 2. Feiertag 7 bis 12 Uhr, Silvester 7 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen

Bäcker Hanisch im Pennymarkt, Mönkeburgstraße 98, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6.30 bis 13 Uhr, 1. und 2. Feiertag geschlossen, Silvester 6.30 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Bäckerei Rückriem, Gartenstraße 18, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6 bis 12.30 Uhr, 1. Feiertag und 2. Feiertag geschlossen, Silvester 6 bis 12.30 Uhr, Neujahr geschlossen.

Stadtbäckerei Café Engelke, Norderneystraße 1, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. Feiertag 8 bis 11 Uhr, 2. Feiertag 8 bis 11 Uhr, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Stadtbäckerei Café Engelke, Ostlandring 6, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. Feiertag 8 bis 11 Uhr, 2. Feiertag 8 bis 11 Uhr, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Schäfers Brot- und Kuchen-Spezialitäten, Uetzer Straße 14, 31303 Burgdorf

Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. und 2. Feiertag geschlossen, Silvester 7 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.

Bäckerei Wolfgang Schaper Inh. Thomas Schaper , Marktstraße 27, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Feiertag geschlossen, Silvester 7 bis 14 Uhr.

Heinz-Helmut Rathmann , Ramlinger Straße 37, 31303 Burgdorf

Heiligabend 6 bis 13 Uhr, 1. und 2. Feiertag geschlossen, Silvester 6 bis 13 Uhr, Neujahr geschlossen.

Schäfers Brot- und Kuchen Spezialitäten, Ramlinger Straße 4, 31303 Burgdorf

Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. und 2. Feiertag, Silvester 7 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.

Schäfers Brot- und Kuchen Spezialitäten, Weserstraße 2, 31303 Burgdorf

Heiligabend 7 bis 14 Uhr, 1. 2. Feiertag geschlossen, Silvester 7 bis 16 Uhr, Neujahr geschlossen.

Bäcker Gaues, Marktstraße 10, 31303 Burgdorf

Heiligabend 8 bis 14 Uhr, 1. Feiertag geschlossen, 2. Feiertag 8 bis 12 Uhr, Silvester 8 bis 14 Uhr, Neujahr geschlossen.

Von Sandra Köhler