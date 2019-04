Ehlershausen

Hinter dem Duo Images steht ein neues Projekt der Musikerinnen Helen Dabringhaus und Negin Habibi. Mit Querflöte und Konzertgitarre wollen die beiden ihr Publikum am Sonntag, 7. April, in neue Klangwelten entführen. Das Konzert in der Martin-Luther-Kirche in Ehlershausen beginnt um 17 Uhr.

Stücke von Piazolla bis Denissov

Das Repertoire der beiden diplomierten und bereits mit mehreren Preisen ausgezeichneten Musikerinnen umfasst klassische Stücke von Mauro Giuliani und Astor Piazolla, aber auch Rariräten wie Ravi Shankar’s „L’aube enchanté“ oder Edison Denissov’s Sonate für Flöte und Gitarre. Profundes Handwerk, stilistische Offenheit und Neugier für verschiedene Stilrichtungen zeichnen die beiden Frauen aus. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Spende wird aber gebeten.

Von Carina Bahl