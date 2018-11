Burgdorf

An sechs Straßen haben Einbrecher zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr versucht, in Mehrfamilienhäuser einzudringen: Jeweils zweimal versuchten sie nach Aussage einer Polizeisprecherin an der Uhlandstraße und am Schwüblingser Weg, die Eingangstüren aufzuhebeln. Je einmal meldeten Anwohner den Einbruchsversuch an der Gutenberg-, der Kleist- und der Beatenstraße sowie am Gerhard-Hauptmann-Platz. In allen Fällen hielten die Türen den Hebelversuchen stand – die Täter gelangten nicht in die Häuser. Unklar ist derzeit die Schadenshöhe an den Türen. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang der Taten nicht aus. Sie hoffen auf Zeugen, die unter Telefon (05136) 88614115 einen Hinweis auf den oder die Täter geben können.

Von Antje Bismark