Otze

Einbrecher haben zwischen Dienstag, 16.40 Uhr, und Mittwoch, 7.55 Uhr, mehrere Kugellager und Spezialkameras aus dem Lagergebäude einer Landtechnikfirma am Kronsberg in Otze gestohlen. Die Täter kletterten nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler über den Grundstückszaun und hebelten dann die Fluchttür auf, die sich in einem Rolltor aus Metall befindet. Anschließend gelangten sie in das Gebäude und fanden das Diebesgut. Sie entkamen unerkannt, wie eine Polizeisprecherin mitteilte

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die die Einbrecher beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark