Burgdorf

Bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in der Straße Alt Ahrbeck stahlen Unbekannte am Wochenende wertvolle Teile der Ausstattung. Die unbekannten Täter zerschnitten im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr am Sonntag und 7.30 Uhr am Montag einen Maschendrahtzaun und hebelten dann ein Fenster des Gebäudes auf. Anschließend stahlen sie jeweils ein Gerät zur Klimawartung und Bremsenentlüftung. Der Schaden beträgt etwa 4000 Euro. Die Polizei Burgdorf bittet um Hinweise unter Telefon (05136) 8861 4115.

Von Mario Moers