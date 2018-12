Burgdorf

Bis spätestens 31. Januar müssen Eltern und Sorgeberechtigte ihren Nachwuchs anmelden, den im Kindergartenjahr 2019/20 – also vom 1. August 2019 bis 31. Juli 2020 – eine städtische Kita oder eine Einrichtung in freier Trägerschaft betreuen soll. Dazu können Familien das Online-Formular https://www.burgdorf.de/kita-online-anmeldung nutzen oder sich direkt in der Kita vorstellen. Für diesen Fall empfiehlt die Verwaltung eine vorherige Terminabsprache.

Von dem Verfahren sind Eltern und Sorgeberechtigte ausgenommen, die ihren Sohn oder ihre Tochter bereits angemeldet haben oder die bereits eine Betreuung nutzen. Für die Anmeldung benötigt die Stadt unter anderem auch den Nachweis der Arbeitszeit. Diese Vordrucke gibt es in den Kitas oder auf der Homepage der Stadt Burgdorf unter https://www.burgdorf.de/familie-soziales/kinderbetreuung/formulare-dokumente/

Fragen zur Betreuung in einer Kita und zum Anmeldeverfahren beantworten die Kita-Leiter und die Mitarbeiter im Familienservicebüro der Stadt Burgdorf unter Telefon (05136) 898323 oder (05136) 898345.

Von Antje Bismark