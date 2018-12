Burgdorf

Ein technischer Defekt an einer Kaffeemaschine hat am Montag gegen 16.45 Uhr einen Brand verursacht und den Rauchmelder in der Wohnung an der Retschystraße ausgelöst. Die Ortsfeuerwehr Burgdorf rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Florian Bethmann mit 24 Brandbekämpfern und fünf Fahrzeugen aus. „Die Wohnung im vierten Obergeschoss war stark verraucht“, sagte Bethmann und fügte hinzu, dass die Feuerwehrleute in dem Qualm zunächst den Brandherd lokalisiert und die Kaffeemaschine auf den Balkon gestellt hatten. Anschließend öffneten sie ein Fenster, um die Wohnung zu lüften.

Dabei sprang eine Katze, die sich bis dahin versteckt hatte, nach draußen und verschwand in der Dunkelheit. „Sie hatte den Sprung gut überstanden“, sagte Bethmann, nach dessen Angaben die Feuerwehrleute aber zwei Meerschweinchen sicher aus der Wohnung retten konnten. Die Bewohner selbst waren nicht zu Hause. Während des Brandes und der ersten Rettungsarbeiten mussten die Nachbarn ihre Wohnungen verlassen, viele Schaulustige säumten deshalb bis zum Ende des Einsatzes gegen 18.45 Uhr die Straße.

Zweiter Alarm geht während der Brandbekämpfung ein

Noch während des Einsatzes, gegen 17.28 Uhr, erhielten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer die nächste Alarmierung: An der Zintener Straße meldeten Anwohner, dass nach einer Verpuffung in der Heizungsanlage Gas ausgetreten war. „Weil sich wegen der ersten Alarmierung noch einige Mitglieder in der Wache aufgehalten, war das erste Fahrzeug bereits nach einer Minute am Einsatzort“, sagte Bethmann. Sie maßen die Zusammensetzung der Luft und konnten zeitnah Entwarnung geben, wie der Ortsbrandmeister sagte. Deshalb mussten weitere Einsatzkräfte, darunter der ABC-Trupp und die Messgruppe der Feuerwehr Hänigsen, nicht ausrücken. Gegen 18.10 Uhr endete dieser Einsatz, den Bethmann mit einem Appell verbindet: „Es ist wichtig, dass uns beim Verdacht auf Gasgeruch alarmieren – unabhängig davon, ob am Ende tatsächlich Gas ausgetreten ist.“

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus der Stadt Burgdorf finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Joachim Dege und Antje Bismark