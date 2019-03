Burgdorf/Hänigsen

“ Lieblingsmelodien“ heißt der Titel eines Konzerts, zu dem der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehren Burgdorf und Hänigsen sowie sein Jugend- und Ausbildungsorchester für Sonnabend, 30. März, einladen. Die 60 aktiven Musiker zwischen 13 und 77 Jahren unter der leitung von Alexander Dunkel versprechen ihren Zuhörern einen abwechslungsreichen Mix aus traditioneller Blasmusik für die ältere Generation, aber auch Rock und Pop für jüngere und jung gebliebene Musikliebhaber. „Es ist für jeden etwas dabei“, verspricht Pressewartin Bärbel Weiß.

Ihren Angaben zufolge finden sich im Repertoire des Musikzugs – der nicht nur in seinen traditionellen Feuerwehruniformen auftritt, sondern auch in weißen Hemden mit roten Westen, den Farben des Landes Niedersachsen, und zu besonderen Anlässen in historischen Uniformen – neben der Marschmusik auch Stücke aus der Unterhaltungs-, der Tanz- und der Konzertmusik. Ein besonderes Aushängeschild des Musikzuges sind auch die zahlreichen Zapfenstreiche, die der Musikzug für viele Vereine zu besonderen Anlässen spielt.

Auftritte im Ausland gehören zum Programm

Auch über die Grenzen seiner Heimatgemeinden hinaus ist der Musikzug bekannt. So war er schon in der Schweiz, Österreich, Holland und Dänemark zu hören. 1992 spielte er beim DFB-Pokalspiel Hannover 96 gegen Werder Bremen vor über 60.000 Zuschauern in der heutigen HDI Arena in Hannover und musikalisch vertrat er das Land Niedersachsen 1987 auf der „ Grünen Woche“ in Berlin und 1992 auf der „35. German-American-Steubenparade“ in New York. Vor zwei Jahren hat der Musikzug auf der Kornhausmesse in Burgdorf/ Schweiz zusammen mit dem Harmonieochester Burgdorf musiziert.

Diese Kontinuität gelinge, weil sich das Ensemble intensiv um musikalischen Nachwuchs kümmere, sagt Weiß. So wurde das Jugend- und Ausbildungsorchester in seiner jetzigen Form im Februar 2003 vom damaligen Dirgenten des Musikzuges, Bernd Weber, ins Leben gerufen. Es startete mit acht Mitgliedern. Im Oktober 2004 übernahm Frank Möhle die musikalische Leitung, welche er bis heute fortführt. Momentan hat das Jugendorchester 15 Mitglieder zwischen sieben bis 15 Jahren. Sie freuen sich besonders auf den Auftritt am Wochenende.

Das Konzert beginnt am Sonnabend, 30. März, um 18 Uhr in der Aula des Burgdorfer Gymnasiums am Berliner Ring. Karten für 8 Euro gibt es im Vorverkauf im Geschäft Vier Jahreszeiten, Uetzer Straße 95, in Burgdorf, bei Voltmers Schreib-Post in Ehlershausen sowie bei schüler&asnet GmbH, Henighuser Straße 2, in Hänigsen.

Von Antje Bismark