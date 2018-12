Burgdorf

Unverletzt hat eine junge Autofahrerin Montagfrüh einen selbst verschuldeten Verkehrsunfall auf der Umgehungsstraße überstanden. Die 19 Jahre alte Frau aus Uetze, die in ihrem weißen VW Up auf der Bundesstraße 188 Richtung Hannover unterwegs war, geriet nach Darstellung der Polizei infolge unangepasster Geschwindigkeit an der Auffahrt zur Bundesstraße 3 auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Schließlich kam sie mit ihrem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und wühlte den Erdboden auf. Das Auto war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von Joachim Dege