Burgdorf/Hülptingsen

Unbekannte haben am Wochenende im Stadtgebiet Müll abgestellt, wo er nicht hingehört. An der Wolliner Straße in Höhe des Zugangs zum Spielplatz wurde irgendwann am Sonnabend oder Sonntag ein Einkaufswagen abgestellt, der mit Restmüll, Papier, Pappe, alten Schuhen und Kinderspielzeug gefüllt war.

Die zweite illegale Müllentsorgung ereignete sich in der Hülptingser Gemarkung. In diesem Fall kann der Tatzeitpunkt auf eine halbe Stunde – Sonntag, 16 bis 16.30 Uhr – eingegrenzt werden. In dieser Zeit hat ein Unbekannter am Waldrand des Burgdorfer Holzes, südlich der Bundesstraße 188, zwei Kartons mit gebrauchten Fahrzeugteilen in die Landschaft geworfen. In den Kartons befanden sich Bremssättel und Bremsscheiben.

Die Polizei hat in beiden Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Oft kann anhand des entsorgten Abfalls der Umweltfrevler ermittelt werden. Geahndet werden solche Fälle mit Bußgeld. Bis der Verursacher gefunden ist, zahlt die Allgemeinheit für die Entsorgung des gefundenen Abfalls. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer