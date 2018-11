Burgdorf

Einen Ladendieb sucht jetzt die Polizei und hofft dabei auf Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können. Dieser hielt sich nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstag gegen 14.30 Uhr in einem Geschäft an der Straße Vor dem Celler Tor auf und steckte sich mehrere Dosen Energy-Drinks und Kaffeepulver in zwei Taschen. Dabei beobachteten ihn zwei Angestellte des Marktes, sie sahen auch, wie der Mann den Laden verließ – ohne die Ware zu bezahlen – und in Richtung Fröbelweg flüchtete. Beide nahmen die Verfolgung auf, auch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei suchte nach dem Ladendieb. Allerdings blieb dies ohne Erfolg. Der Mann hatte blonde Haare, er trug einen grauen Pullover und ein Basecap. Den Wert des Diebesguts gibt ein Polizeisprecher mit 130 Euro an.

Zwischen Montag, 20.20 Uhr, und Dienstag, 7.40 Uhr, entwendete ein Unbekannter vier Kisten mit Leergut aus einem Getränkemarkt an der Uetzer Straße. Unklar ist nach Polizeiangaben, wie der Dieb auf das Gelände gelangt ist.

Die Ermittler bitten Zeugen, die die Diebe beobachtet haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei zu melden.

Von Antje Bismark