Burgdorf

Mit dem Tod hat ein 34-Jähriger am Sonnabend gegen 2.35 Uhr seine 31-jährige Lebensgefährtin bedroht – gegen ihn ermittelt nun die Polizei wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Das Paar war nach Aussage eines Polizeisprechers in der Nacht in einen heftigen Streit geraten in dessen Folge der angetrunkene Mann seine Partnerin massiv bedrohte und ein Speichermedium beschädigte. Die Frau alarmierte die Polizei, allerdings verhielt sich der Mann so aggressiv, dass die eingesetzte Besatzung eines Funkstreifenwagens weitere Kollegen zur Unterstützung anforderte.

Die Beamten verwiesen den 34-Jährigen für einen Tag der Wohnung, die Frau wollte noch am Sonnabend die Wohnung verlassen.

Von Antje Bismark