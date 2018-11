Burgdorf

Einen Verletzten hat am Mittwochmittag eine Auseinandersetzung im Jobcenter am Wundramweg gefordert: Dort nahmen nach Aussage eines Polizeisprechers mehrere Personen an einer Informationsveranstaltung der Behörde teil – unter ihnen auch ein 39 Jahre alter Mann aus Burgdorf. Dieser störte nach bisherigen Erkenntnissen mehrfach, so dass die Mitarbeiter ihn zum Gehen aufforderten. Der 39-Jährige weigerte sich jedoch und attackierte stattdessen einen 48 Jahre alten Mann, der ebenfalls aus Burgdorf stammt. Bei dem Angriff brach er dem Älteren den Mittelfinger und beschädigte dessen Brille.

Die Jobcenter-Mitarbeiter alarmierten die Polizei. Die Beamten leiteten gegen den Angreifer ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Ob der Mann bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wollte die Polizei nicht sagen.

Weitere Polizeimeldungen aus der Stadt Burgdorf finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark