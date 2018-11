Burgdorf

Über eine gut gefüllte St.-Pankratius-Kirche konnte sich die Burgdorfer Kantorei am Sonnabendabend freuen. Selbst auf der Empore waren bei ihrem Jahreskonzert mit dem Göttinger Barockorchester viele Plätze besetzt. Manche Besucher standen an der Brüstung, um Chor, Orchester und Solisten auch sehen zu können, deren Programm sich an diesem Abend auf einen Komponisten konzentrierte: Wolfgang Amadeus Mozart. Zunächst widmeten sie sich unter der Leitung von Kirchenkreiskantor Martin Burzeya den Vesperae solennes de confessore (KV 339). Der Chor wurde dabei von Martina Nawrath (Sopran), Claudia Altmann (Alt), Goetz Phillip Körner (Tenor) und Janno Scheller (Bass) unterstützt. Nach erstem freundlichen Applaus und einem Zwischenspiel der Streicher mit Adagio und Fuge in c-Moll (KV 546) präsentierten die Musiker dann Mozarts letzte Komposition, die er selbst nicht mehr vollenden konnte: das Requiem, Köchelverzeichnis 626. Dass diese berührende Musik überhaupt für die Nachwelt gespielt werden kann, ist Franz Xaver Süßmayr zu verdanken. Der Schüler Mozarts führte die Auftragsarbeit nach dessen Tod zu Ende.

Von Thomas Böger