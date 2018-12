Burgdorf

Über Weihnachten und den Jahreswechsel holt Aha in der Region Hannover keinen Müll ab. Das hat der Abfallentsorger mitgeteilt. Stattdessen verschieben sich die Touren in den kommenden zwei Wochen nach hinten – auch in der Wedemark.

Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind die Müllfahrzeuge nicht unterwegs. Die Müllwerker von Aha holen die Touren von Dienstag am Donnerstag nach. Außerdem sammeln sie Rest- und Bioabfälle sowie Altpapier von einem Teil der Mittwochstour ein. Auch am Freitag holt Aha noch Mittwochstouren ab, außerdem die komplette Donnerstagstour. Die Tour von Freitag verschiebt sich deshalb auf Sonnabend.

Auch an Neujahr werden keine Tonnen geleert oder Säcke abgeholt. Dadurch verschieben sich ab Dienstag, 1. Januar, alle Abholtouren in dieser Woche um jeweils einen Tag nach hinten.

Zudem teilt Aha mit, dass die Deponien und Wertstoffhöfe in der Region an Silvester und Neujahr geschlossen bleiben. Auch die Service-Hotline ist an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Antje Bismark