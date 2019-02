Nabu stellt Krötenzaun am Waldbad Ramlingen auf

Burgdorf Burgdorf - Nabu stellt Krötenzaun am Waldbad Ramlingen auf Wenn es nachts wärmer wird, erwachen Erdkröten, Grasfrösche und Teichmolche aus ihrer Winterstarre und wandern zu ihren Laichplätzen. Damit sie dort sicher ankommen, baut der Nabu Krötenzäune auf.

Hand in Hand arbeiten die Naturschützer, um den Krötenzaun am Fahrbahnrand am Ramlinger Ortsausgang Richtung Engensen aufzustellen. Quelle: Laura Beigel