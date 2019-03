Hülptingsen

Weil er auf der regennassen Fahrbahn vermutlich zu schnell fuhr, ist ein 19-jähriger Autofahrer in Hülptingsen aus einer scharfen Rechtskurve getragen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Unfall bereits am Freitagmorgen um 8.10 Uhr. Der Autofahrer war auf der Straße Vor den Höfen in Richtung Gewerbegebiet unterwegs, als er in der 90-Grad-Kurve in Höhe des Fitnessstudios nach links von der Fahrbahn abkam und mit seinem Fahrzeug gegen die dortigen Begrenzungsblöcke schlitterte. Der junge Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an Auto und Begrenzung gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an.

Von Anette Wulf-Dettmer