Burgdorf

Gut 365.000 Euro hat die Region Hannover in einen neuen Küchenwagen investiert, der seit diesem Monat im Gebäude der Feuerwehrtechnischen Zentrale steht. Es dient künftig den Feuerwehren im Brandabschnitt IV mit Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze als Versorgungsfahrzeug bei Großeinsätzen, aber auch bei Zeltlagern der Jugendfeuerwehr.

„Das Fahrzeug ist ein Meilenstein für uns Feuerwehren und steigert die Motivation der Kameraden bei Katastropheneinsätzen, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben“, sagt Abschnittsleiter Detlef Hilgert. Seinen Angaben zufolge hat die Region vor zwei Jahren insgesamt fünf Küchenwagen in Auftrag gegeben, weil die bisherigen Küchen nicht mehr den Hygienevorschriften entsprochen hätten. Eine Vorgabe an den Herstelle Seico-Fahrzeugbau aus Rotenburg/ Wümme sei gewesen, dass Freiwillige innerhalb von zwei Stunden eine Mahlzeit für 150 Einsatzkräfte zubereiten können. Die anderen vier Fahrzeuge befinden sich im Endausbau werden nach Aussage Hilgerts in den nächsten Monaten ausgeliefert.

Die Kosten des Fahrzeugs liegen bei 360.000 Euro, hinzu kommen 5000 Euro für die Ausstattung mit Geschirr und Pfannen, Tiefkühler und Kühlschrank sowie weiteren Geräten. Es ist zudem mit einem eigenen Stromaggregat und Gastank ausgestattet. „Damit ist dieses Auto unabhängig von einer Fremdversorgung“, sagt Hilgert.

Bei einem ersten gemeinsamen Kochen unter der Leitung von Reinhard Nicks, Zugführer des Versorgungszugs, testeten die Freiwilligen aus den vier Kommunen bereits die Funktionsfähigkeit der Geräte und des Wagens. „Das Personal, das dort künftig arbeitet, zeigte sich sehr zufrieden mit dem, was die Küche leisten kann“, sagt Hilgert. Nun werde beraten, in welcher Form die Freiwilligen Feuerwehren den Neuzugang nutzen können.

Seit diesem Monat beherbergt die Feuerwehr Heeßel das neue Küchenfahrzeug der Regionsfeuerwehr. Quelle: privat

Von Antje Bismark