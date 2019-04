Burgdorf

Eine Registrierung von Fahrrädern bietet die Polizei Burgdorf am Mittwoch, 24. April, von 9 bis 12 Uhr auf dem Wochenmarkt an. Die Beamten bringen einen Aufkleber am Fahrrad an, außerdem speichern die Beamten die Eigentümer- und Raddaten. Die Besitzer sollten den Ausweis und möglichst den Kaufbeleg mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Außerdem können sich Radfahrer wieder rund um die Themen „Diebstahlschutz von Fahrrädern“ und „Sicher Fahrrad und Pedelec fahren“ informieren.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark