Burgdorf

Wegen einer Bedrohung ermittelt die Polizei gegen einen Audi-Fahrer aus Burgdorf. Er soll am Mittwoch gegen 13 Uhr zunächst an einer Gruppe von mehreren jungen Burgdorfern vorbeigefahren sein, die sich an der Bushaltestelle am Berliner Ring aufhielt. Dabei habe er die Jugendlichen lautstark aufgefordert, ihm Platz zu machen, sagte ein Polizeisprecher. Diese seien zurückgetreten, dann habe sich der Fahrer in seinen Audi gesetzt und sei davongefahren.

Anschließend, so schildern die jungen Burgdorfer die Situation, wendete der Fahrer seinen Wagen am Dürerplatz und kam zurück zu der Gruppe. Er soll kurz gestoppt und dann im Schritttempo an den Wartenden vorbeigefahren sein. Durch das geöffnete Fenster der Fahrertür habe er dann eine Schusswaffe auf die Gruppe gerichtet und an einen 18-Jährigen den Satz gerichtet haben: „Schönen Gruß an Deinen Bruder.“

Die Jugendlichen alarmierten die Polizei, die den Audi-Fahrer kurze Zeit später ermitteln und stoppen konnten. „Die Durchsuchungen der beiden angetroffenen Personen und des Fahrzeugs führten nicht zum Auffinden der Schusswaffe“, sagte der Sprecher. Seinen Angaben zufolge dauern die Ermittlungen an.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark