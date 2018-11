Burgdorf

Beamte der Zentralen Kriminalinspektion (ZKI) haben am Dienstag mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte vier Wohnungen in Burgdorf durchsucht und dabei 2,5 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Zwei Tatverdächtige sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 32 Jahren. In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim erwirkte die Kripo vier Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Burgdorf. Am Dienstag schlugen die Ermittler dann zu: Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, Beamten der Polizeiinspektion Burgdorf sowie einem Diensthundführer mit Hund Gerry fanden die Ermittler in einer der vier Wohnungen zirka 2,5 Kilogramm Marihuana und beschlagnahmten das Rauschgift. Darüber hinaus stellten die Fahnder annähernd 15.000 Euro Bargeld, acht Mobiltelefone, einen Computer, ein Tablet sowie einen gefälschten Polizeidienstausweis in den Wohnungen sicher. Die Polizei traf die beiden mutmaßlichen Täter bei den Durchsuchungen an und nahm sie fest. Der Haftrichter erließ gegen beide Männer einen Haftbefehl.

Von Joachim Dege