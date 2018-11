Burgdorf

Aus einem Keller an der Hebbelstraße haben Unbekannte zwischen Dienstag, 20. November, 20.45 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Merida gestohlen. Der Keller war nicht verschlossen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Ihren Angaben zufolge hatte das 26-er Rad mit einer 30-Gang-Kettenschaltung einen Wert von 500 Euro.

Den Diebstahl eines lilafarbenen Damenrades der Marke Everest mit tiefem Einstieg haben die Besitzer erst jetzt gemeldet: Demnach hatte die Fahrerin das 26-er Rad mit einem Ringschloss am Donnerstag, 25. Oktober, 17 Uhr, an einem Bügel an der Theodorstraße angeschlossen. Bei der Rückkehr am Freitag, 26. Oktober, 12 Uhr, fehlte von dem Rad jede Spur. Die Polizei gibt den Schaden mit 200 Euro an.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark