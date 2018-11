Burgdorf

Einen Unfallfahrer sucht jetzt die Polizei und hofft auf Zeugen, die den Unbekannten gesehen haben: Dieser hat nach Aussage eines Polizeisprechers am Sonnabend zwischen 18.45 und 21.45 Uhr einen schwarzen Volvo beschädigt, der an der Grünewaldstraße parkte. Der 54 Jahre alte Halter bemerkte die Schäden bei seiner Rückkehr. Die Ermittler gehen anhand der Spurenlage davon aus, dass der Verursacher ein weißes Auto gefahren hat. Sie geben den Schaden mit 1000 Euro an.

Hinweise auf den Fahrer oder das Unfallauto nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark