Burgdorf

Die Polizei sucht einen etwa 50-jährigen Radfahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einer 60-jährigen Radlerin zwar noch das Fahrrad der Frau aufgehoben hat, dann aber davon gefahren ist. Das ist laut Polizei Fahrerflucht.

Doch der Reihe nach: Der Mann fuhr am Freitag um 12.50 Uhr mit seinem Rad auf dem rechten Bürgersteig der Schloßstraße in Richtung Poststraße. Als er nach rechts in die Poststraße einbiegen wollte, stieß er mit der Radfahrerin zusammen. Diese war auf der Poststraße in Richtung Braunschweiger Straße unterwegs, sie fuhr mit ihrem Rad auf dem linken Bürgersteig. Bei dem Zusammenstoß stürzte die 60-Jährige und verletzte sich leicht im Nacken und am Knie. Laut ihrer Beschreibung soll der Radfahrer etwa 50 Jahre alt und schlank sein, dunkel gekleidet gewesen sein und einen Dreitagebart getragen haben. Er habe ihr Fahrrad wieder hingestellt und sei dann in ihr unbekannte Richtung davongeradelt, berichtete die 60-Jährige den Beamten.

Der Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden – ebenso wie Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und dem flüchtigen Radler geben können. Die Polizisten sind in Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115 zu erreichen.

Sowohl die Frau als auch der Mann haben sich verkehrswidrig verhalten, weil sie auf dem Bürgersteig fuhren, und die 60-jährige zudem noch auf der falschen Straßenseite, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigt. So hat die Polizei nicht nur gegen den flüchtigen Radfahrer ein Strafverfahren eingeleitet, sondern gegen beide auch ein Ordnungswidrigkeitsverfahren. In Burgdorf sei es allerdings weit verbreitet, dass Radfahrer unerlaubterweise auf Gehwegen und Bürgersteigen fahren, sagt er.

Von Anette Wulf-Dettmer