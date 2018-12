Burgdorf

Die SPD präsentiert in ihrer Geschäftsstelle Jürgen-Rodehorst-Haus an der Bahnhofstraße ein Stück hannoversche Industriegeschichte. In den Räumen ist eine Ausstellung zu sehen mit Fotos aus den 1950er-Jahren von der Hannoverschen Maschinenfabrik – besser bekannt unter dem Kürzel Hanomag. Zudem hat der Europaabgeordnete und ausgewiesene Oldtimer-Freund Bernd Lange sein „ Kommissbrot – der für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Der Hanomag 2/10 ist der erste deutsche Kleinwagen gewesen, der auf dem Fließband gefertigt wurde. In Hannover-Linden hatte Hanomag 1924 für die Fließbandproduktion nach dem Vorbild Henry Fords in Detroit eine mehrstöckige Halle errichtet.

Die Ausstellung kann sonnabends von 11 bis 12 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter (05136) 3230 angeschaut werden.

Von Anette Wulf-Dettmer