Burgdorf

Vor einer Kneipe in der Kleinen Bahnhofstraße ist es Sonntag früh – als Tatzeitraum gibt die Polizei 4.10 bis 6.45 Uhr an – zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gekommen. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass ein 25-Jähriger eine 19-Jährige ins Gesicht schlug und auf eine 20-jährige Frau eintrat und sie mit der Faust in den Unterleib schlug. Zudem berichtete ein 20-Jähriger den Polizisten, dass ihn ein Mann, der ihm nicht bekannt sei, zweimal ins Gesicht geschlagen habe. Alle an der Schlägereien Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Von Anette Wulf-Dettmer