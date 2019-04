Ramlingen/Schillerslage

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf der Bundesstraße 3 zwischen Ramlingen-Ehlershausen und der Abfahrt Schillerslage hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Außerdem ermittelt sie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Am Sonnabend hatte eine Hochzeitsgesellschaft auf dem Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Hannover von 16.10 bis 16.20 Uhr mit einem Autokorso andere Autofahrer behindert. Laut Zeugen soll der Korso mit rund 20 Fahrzeugen den Verkehr teilweise zum Erliegen gebracht haben. Außerdem soll jemand aus einem VW Polo in die Luft geschossen haben. Nach dem bisherigen Kenntnisstand der Polizei wurden aber keine anderen Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

Am Weidetorkreisel in Hannover hielten Polizeibeamte neun Autos des Korsos an und kontrollierten die Insassen. Der VW Polo, aus dem die Schüsse abgegeben worden sein sollen, war nicht unter den kontrollierten Fahrzeugen. Zeugen und eventuelle Geschädigte sollen sich bei der Polizei in Burgdorf, Telefon (05136) 88614115, melden. Sie erhofft sich weitere Hinweise auf die beteiligten Fahrzeuge und Personen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller