Burgdorf

Ab dem 1. Januar können Angehörige, die erkrankte Familienmitglieder zu Hause pflegen, leichter eine stationäre Reha-Maßnahme beantragen. Diese muss jeder Betroffene nach Aussage von Burgdorfs SoVD-Chef Adolf W. Pilgrim zwar von einem Arzt verschrieben bekommen, aber: „Bei der Antragstellung bei der Krankenkasse oder dem Rentenversicherungsträger hilft der Sozialverband“, sagt Pilgrim und weist darauf hin, dass das Beratungszentrum an der Wilhelmstraße 3, Telefon (05136) 5659, für Fragen und Hilfen zur Verfügung steht.

Seinen Angaben zufolge bestimmt für 85 Prozent der betroffenen Angehörigen die Pflege den Alltag. Die Hälfte von ihnen kümmere sich sogar mehr als zwölf Stunden am Tag um den Pflegebedürftigen. Das gehe aus dem aktuellen Pflegereport der Barmer hervor: Viele Angehörige seien an der Belastungsgrenze angekommen.Um eine Auszeit vom Pflegealltag nehmen zu können, gibt es spezielle Reha-Maßnahmen. Das Problem bislang: Es müssen alle ambulanten Versorgungen am Wohnort ausgeschöpft werden, damit eine stationäre Kur genehmigt wird. Das ändert sich zum 1. Januar. Dann können pflegende Angehörige eine stationäre Reha in Anspruch nehmen, auch wenn ambulante Maßnahmen ausreichend wären.

„Gerade für diejenigen, die durch die Pflege sehr belastet sind, ist die Änderung wichtig. Viele von ihnen konnten ambulante Reha-Leistungen nicht in Anspruch nehmen, weil es die familiäre Situation vor Ort nicht zugelassen hat“, sagt SoVD-Berater Matthias Muik. Ab 2019 müsse die Krankenkasse dafür sorgen, dass der Pflegebedürftige während einer stationären Kur untergebracht wird. Bislang mussten sich die Angehörigen selbst kümmern. „Das ist für viele eine große Erleichterung“, so Muik.

Von Antje Bismark