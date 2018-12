Otze

Ab sofort können die Otzer Kinder und Sportler wieder ihre Sporthalle komplett nutzen – dies hat jetzt Stadtsprecher Sebastian Kattler mitgeteilt. Die Stadtverwaltung hatte das Gebäude am 12. November sperren lassen. Der Grund: Es sei nicht auszuschließen, dass es infolge von „Rissbildungen in einzelnen Steinen zu unkontrollierten Abplatzungen von Glassplittern, sowohl in der Sporthalle als auch auf der Außenseite“ kommen könne, begründete Reiner Warnecke von der Gebäudewirtschaftsabteilung im Rathaus die Entscheidung. Nun hat die Stadt den Bereich mit großflächigen Netzen auf der gesamten Innen- und Außenseite der Glasbaustein-Außenwand sichern lassen, wie Kattler sagt. Die Kosten für die Arbeiten und Netze liegen seinen Angaben zufolge bei etwa 10.000 Euro. Zudem werden Mitarbeiter aus der zuständigen Abteilung einmal monatlich und der Hausmeister der Schule die Wand bei einem wöchentlichen Rundgang auf neue Schäden kontrollieren.

Von Antje Bismark und Joachim Dege