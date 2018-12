Burgdorf

Das Stadtmuseum verwandelt sich ab Sonnabend, 15. Dezember, in ein Spielzeugland, das vor allem bei Puppenmüttern – jungen wie älteren – das Herz höher schlagen lässt. Birgit Gottschlich aus Gifhorn lädt die Besucher zu einer Zeitreise in Omas Kinderzimmer ein. Die leidenschaftliche Sammlerin stellt in dem Fachwerkhaus Puppen, Puppenstuben und -zubehör aus den Jahren 1880 bis 1960 aus. Das ist eine Zeit gewesen, als Puppen noch unzertrennliche Spielgefährten der Mädchen waren.

Auf den beiden Etagen des Museums darf jedoch nicht nur geschaut und gestaunt werden. Es wird auch eine Spielecke geben, in der Kinder nach Herzenslust in eine längst vergangene Spielwelt eintauchen können.

Birgit Gottschlich sammelt nicht nur historische Puppen, sondern sie restauriert sie auch. Quelle: Joachim Lührs

Ein Puppenwagen aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, er war den damaligen Kinderwagen nachempfunden. Quelle: Inka Lykka Korth

Gottlich sammelt seit mehr als 35 Jahren und hat in dieser Zeit einen großen Fundus zusammengetragen und restauriert: In der Ausstellung werden Puppen von namhaften Herstellern wie Cellba (1925 bis 1981), Buschow & Beck (1890 bis 1972) und Schildkröt, der seit 1896 bis heute aktiv ist. Ergänzt wird die Schar der Puppen mit allerlei Zubehör, die das Puppenspiel erst interessant machten. Auch „historische“ Barbie-Puppen, die in den Sechziger Jahren deutsche Kinderzimmer eroberten, gehören zu den Exponaten, die Gottschlich zu detailgetreuen Szenen arrangieren wird.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung sind zahlreiche historische Puppenstube, die teilweise aus der Gründerzeit um 1900 stammen. Die geben einen faszinierenden Einblick in das damalige Alltagsleben. Zu sehen sein werden einen große Küche, ein Kaufmans- und ein Holzspielzeugladen.

Die Ausstellung „Zeitreise in Omas Kinderzimmer – womit Mädchen spielten“ wird am Sonnabend, 15. Dezember, um 14 Uhr mit einer Führung eröffnet. Bis zum 10. Februar wird die Welt der Puppen im Stadtmuseum zu sehen sein, und zwar sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zusätzlich ist das Museum am 26. Dezember und am 1. Januar geöffnet. Am 22. und 29. Dezember bleibt es geschlossen. Der Eintritt ist frei.

Von Anette Wulf-Dettmer