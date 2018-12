Burgdorf

Der Mann (24) hätte es gern ein wenig heißer gehabt. Die Frau (19) war dagegen. Hitzig wurde es in dem Fitnessstudio am Ostlandring am Sonntagnachmittag gleichwohl, als sich beide über die Temperatur in der Sauna stritten und partout keinen Kompromiss finden konnten. Dem jungen Mann, einem Clubmitglied, wären nach Darstellung der Polizei ein paar Grad mehr lieb gewesen. Die Mitarbeiterin des Studios lehnte es aber ab, die Ofentemperatur höher zu drehen. Promt kam es zu einem Wortgefecht, das am Ende entgleiste. Beide warfen sich gegenseitig so unschöne Worte an den Kopf, dass sich beide vom jeweils anderen beleidigt fühlten und Strafanzeige erstatteten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Von Joachim Dege