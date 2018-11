Burgdorf

Zeugen für einen Taschendiebstahl sucht jetzt die Polizei: Demnach wollte eine Uetzerin am Montag zwischen 14.30 und 15 Uhr in einem Supermarkt am Ostlandring einkaufen. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass Unbekannte ihr das Portemonnaie aus der Jackentasche gestohlen hatten. Darin befanden sich nach Polizeiangaben neben Geld auch diverse Papiere und Kreditkarten. Am Dienstag erstattete die Frau eine Anzeige, Hinweise auf den oder die Täter konnte sie nicht geben. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Weitere Polizeimeldungen aus der Stadt Burgdorf finden Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark