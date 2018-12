Burgdorf

Wie sehr wirkt sich Geld auf die eigenen Ideale aus? In dem Thriller „Die unsichtbare Hand“, der Ende November beim Theater für Niedersachsen (TfN) in Hildesheim Premiere feierte, wirft der Autor Ayad Akhtar Fragen über die Moral auf.

Das Stück dreht sich um den Börsenmakler Nick, der in Pakistan von Terroristen als Geisel in einer kleinen Zelle gefangen gehalten wird. Die Entführer, die unter der Leitung des Anführers Imam Saleem zu einer islamistischen Splittergruppe gehören, fordern zehn Millionen Dollar Lösegeld – doch niemand bezahlt. Also macht Nick den Terroristen einen irrwitzigen Vorschlag. Er möchte das Lösegeld selbst an der Börse verdienen, indem er online Aktien verkauft. Unterstützt wird er von seinem Bewacher Bashir. Der Plan geht auf – doch je mehr Geld sich auf den Konten der Terroristen anhäuft, desto größer gerät Nick in Versuchung, seine eigenen Ziele zu verraten und selbst zu einem Wirtschaftsterroristen zu werden.

„Die unsichtbare Hand“ wurde im Jahr 2012 in New York uraufgeführt, in Deutschland kam es im Jahr 2016 erstmals in Bochum zur Aufführung. Ayad Akhtar, amerikanischer Autor mit pakistanischen Wurzeln, wirft in seinem Stück die Frage auf, inwiefern der Glaube an die Macht des Geldes den Glauben an die Hand Allahs unterwandert. „Die unsichtbare Hand“ dreht sich damit auch um kulturelle wie politische Identität.

Der von Intendant Jörg Gade inszenierte Politthriller ist am Freitag, 21. Dezember, ab 20 Uhr im Theater am Berliner Ring zu sehen. Bereits um 19.30 Uhr beginnt eine Einführung in das Stück. Karten gibt es in der HAZ-/NP- und Marktspiegel-Geschäftsstelle an der Marktstraße 16, bei Bleich Drucken und Stempeln, unter www.vvvburgdorf.de sowie beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (0 51 21) 16 93-16 93 und im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker