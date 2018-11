Ramlingen-Ehlershausen

Mit einem oder mehreren Fußtritten haben Unbekannte zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, einen Schaukasten an der Waldstraße in Ehlershausen beschädigt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte. Ihren Angaben zufolge wurde dabei die Glasscheibe zerstört. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Randalierer gesehen haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark