Burgdorf

Zeugen sucht die Polizei für den Einbruch in eine Tankstelle am Berliner Ring: Die Täter hatten nach Polizeiangaben zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, eine Fensterscheibe eingeschlagen. Anschließend konnten sie in das Gebäude greifen und mehrere Tabakwaren entwenden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark