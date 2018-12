Burgdorf

Am Dienstagmorgen ist auf dem Rewe-Parkplatz an der Marktstraße 77 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war ein 49-jähriger Autofahrer um 9.50 Uhr mit seinem VW auf dem Parkplatz unterwegs und bog auf der Suche nach einem Stellplatz nach links ab. Dabei streifte er mit dem linken Außenspiegel seines Autos die Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Weil die Seniorin über Kopfschmerzen klagte, wurde sie mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Lehrte gefahren. Gegenüber der Polizei gab der Autofahrer an, dass er die Fußgängerin nicht gesehen haben, weil die tiefstehende Sonne ihn geblendet habe.

Von Anette Wulf-Dettmer