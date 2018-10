Burgdorf

Pferdewirtschaftsmeisterin Jana Hansen hat am Mittwoch den Landwirtschaftspreis CeresAward in der Kategorie „Geschäftsidee“ gewonnen. Der Preis, der zum fünften Mal von der Fachzeitschrift „Agrarheute“ verliehen wurde, gilt als bedeutender Preis für Landwirte im deutschen Sprachraum. Hansen überzeugte mit ihrem Konzept einer Pferdepension, die den Tieren einen Lebensraum bietet, der ihrer ursprünglichen Lebensweise nachempfunden ist. Die Burgdorferin bekam 1000 Euro Siegprämie. Neben Hansen gewann noch ein weiterer Niedersachse: Rainer Duits, Geflügelhalter aus Bockhorn, erhielt den Preis in der Kategorie "Geflügelhalter". Insgesamt wurden in zehn Kategorien Preise vergeben.

Von Anette Wulf-Dettmer