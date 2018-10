Burgdorf

Volles Programm – das versprechen die Organisatoren des 47. Oktobermarktes den Besuchern auch am zweiten Festtag. Von 14 bis 18 Uhr stellen Besitzer von Oldtimern ihre historischen Fahrzeuge im Bereich Mittelstraße und Rathaus-/Ecke Marktstraße aus. Bereits ab 11 Uhr geht es um die meisten Tore und wenigsten Gegentreffer, wenn das Junggesellencorps zur 15. Kickermeisterschaft bittet. Um 14 Uhr beginnt auf der Bühne an der oberen Marktstraße der Showblock vom Studio B5. Wer sich den Trubel aus der Höhe anschauen will, kann von 14 bis 18 Uhr auf den Turm der St.-Pankratius-Kirche steigen.

Volles Programm – das gilt auch für die Musik. Ab 16 Uhr lädt das Projekt D zu einer Zeitreise durch die deutsche Musikgeschichte ein, es folgen unter andere Green River Gang (17 Uhr), die Oktoberfestparty mit der Trachtenkapelle Die Stammheimer (19 Uhr), Last James (19 Uhr), Mit 18 –die Marius-Müller-Westernhagen-Coverband (20.30) und Rock City, die Rockband von Radio 21. Der Eintritt zu allen Konzerten ist wie immer frei.

Volles Programm – zumindest auch für Freunde der Artistik. So zeigt der Niedersächsische Kinder- und Jugendzirkus Circ’A Holix ab 14 Uhr sein Können, zur gleichen Zeit öffnet der Kinder- und Jugendzirkus vom JohnnyB. sein Zelt für die Zuschauer. Wer den Artisten nacheifern möchte, bekommt an der St.-Pankratius-Kirche die Chance: Dort gibt es viele Aktionen zum Toben.

Auf dem vollen Programm stehen zudem traditionelle Veranstaltungen wie der Spargellauf, der um 14 Uhr an der Aue-Brücke im Bereich Post-/Braunschweiger Straße startet, und der erste Laternenumzug der Saison. Er beginnt um 19 Uhr am Rathaus II, Vor dem Hannoverschen Tor.

Zur Galerie Pünktlich um 16.11 Uhr hat VVV-Vorsitzender Karl-Ludwig Schrader den Oktobermarkt eröffnet: Hunderte Luftballons stiegen in den blauen Spätsommerhimmel, damit fiel die Regenwette aus.

Von Antje Bismark