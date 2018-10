Ehlershausen/Burgdorf

Erneut meldet die Polizei drei Diebstähle von Fahrrädern, die die Eigentümer jetzt angezeigt haben. Demnach hatte der Besitzer eines grauen Mountainbikes sein Rad am Freitag gegen 19.35 Uhr am Bahnhof in Ehlershausen angeschlossen. Als er am Sonnabend gegen 3 Uhr wiederkam, fehlte vom Rad jede Spur.

Ebenfalls am Freitag – gegen 20.30 Uhr – hatte eine junge Frau aus Burgdorf ein 28-er schwarzes Hollandrad am Bahnhof in Ehlershausen abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Bei ihrer Rückkehr am Sonnabend gegen 1.40 Uhr musste sie feststellen, dass Diebe das Rad der Marke Union mit einer 3-Gang-Schaltung entwendet hatten.

Bereits zwischen Sonnabend, 22. September, 20 Uhr, und Sonntag, 23. September, 7 Uhr, haben Unbekannte ein grünes Mountainbike mit schwarzen Schutzblechen und einer 7-Gang-Kettenschaltung gestohlen, das an der Schloßstraße stand. Der Halter hatte das 28-er Rad nach Polizeiangaben mit Seilschlössen an einem Fahrradständer gesichert.

Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Antje Bismark