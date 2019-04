Lehrte/Sehnde/Burgdorf/Uetze

Krankheiten und Unfälle stoßen uns auch an Feiertagen zu. In dringenden Notfällen erhalten Patienten wie gewohnt ärztliche Hilfe unter der Nummer 112. Bei Beschwerden helfen zudem Ärzte der Bereitschaftsdienste. Diese Übersicht zeigt Ihnen, an wen Sie sich im Ernstfall auch an Ostern wenden können.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ambulanter Bereitschaftsdienst: Praxis im Klinikum Lehrte, Manskestraße 22, 10 bis 14 und 17 bis 20 Uhr, Telefon 116 117

Kinderärztlicher Notdienst

Hannover: Kinderkrankenhaus auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee 12, 9 bis 22 Uhr, Telefon (0511) 81153300

Diese Telefonnummern helfen im Ernstfall weiter

Im Ernstfall/Notfall: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Krankentransportdienst: für Patienten, die während des Transports Betreuung benötigen oder auf die Ausstattung eines Krankenwagens angewiesen sind, Telefon (0511) 19222

Kinderärztlicher Notdienst: (0511) 81153300

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: (0511) 3804345

Giftnotruf: (0551) 19240

Zahnärztlicher Notdienst: (0511) 6424808

Diese Apotheken haben über Ostern geöffnet

Für die Apotheken in Burgdorf, Uetze, Lehrte und Sehnde gibt es an den Osterfeiertagen eine Notdienstregelung. Welche Apotheken wann geöffnet haben, lesen Sie hier.

Von Konstantin Klenke