Green Book. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

USA, 1962: Der begnadete klassische Pianist Dr. Don Shirley geht auf eine Tournee, die ihn aus dem verhältnismäßig aufgeklärten und toleranten New York bis in die Südstaaten führt. Als Fahrer engagiert er den Italo-Amerikaner Tony Lip, der sich bislang mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten hat. Während der langen Fahrt orientieren sie sich am sogenannten „Negro Motorist Green Book“. Es enthält die wenigen Unterkünfte und Restaurants, in dem schwarze Gäste willkommen sind. Zwischen den beiden ungleichen Partnern entwickelt sich langsam eine Freundschaft.

Neue Schauburg Burgdorf, am Do, Fr, Sa und Di um 20 Uhr, am So um 19 Uhr. Das Andere Kino Lehrte, am Fr, Sa und Mo um 20 Uhr, am Do um 20 Uhr (OmU).

Drachenzähmen leicht gemacht 3. Animation (freigegeben ab 6 Jahren).

In der Dreamworks-Produktion „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ geht es um die mutige Astrid, mit der der Stammeshäuptling von Berk, Hicks, eine ebenso friedliche wie manchmal chaotische Drachenutopie erschafft, die schon bald aus allen Nähten zu platzen droht. Ohnezahn behauptete sich währenddessen als Anführer der Drachen. Ein zufälliges Treffen mit einem noch ungezähmten Tagschatten-Weibchen, das Ohnezahn gehörig den Kopf verdreht, stellt die Freundschaft zwischen Drachen und Reiter vor neue Herausforderungen. Am Horizont taucht eine finstere, alles bedrohende Gefahr für das Dorf und seine Bewohner auf, die Hicks und Ohnezahn zwingt, ihre geliebte Heimat zu verlassen und sich auf die Suche nach einer verborgenen Welt zu begeben, die man nur aus mythischen Erzählungen kennt. Während dieser abenteuerlichen Reise offenbart sich beiden ihr wahres Schicksal: Nur wenn Drache und Reiter ihre Kräfte vereinen und gemeinsam kämpfen, können sie das Wertvolle in ihrem Leben bewahren.

Neue Schauburg Burgdorf, am Fr und Mi um 17.15 Uhr, am So um 16 Uhr, in 3D am Do, Sa und Di um 17.15 Uhr, am Sa um 14.30 Uhr.

Die Frau des Nobelpreisträgers. Drama (freigegeben ab 6 Jahren).

Joan und Joe Castleman wirken auf den ersten Blick wie ein perfektes Ehepaar: Er gefällt sich als einer der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller der Gegenwart und genießt in vollen Zügen die Aufmerksamkeit von Literaturfreunden und jungen Frauen. Rücksicht auf eine Frau Joan – ausgestattet mit viel Charme, einem scharfen Sinn für Humor und intelligenter Diplomatie – nimmt er nicht. Als Joe für sein literarisches Oeuvre mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden soll, reisen sie gemeinsam nach Schweden. Zwischen hochoffiziellen Empfängen, Ehrfurchtsgebaren und Damenprogramm werden die Risse der Ehe sichtbar und eine unruhige Unzufriedenheit beginnt durch Joans stoische Fassade zu brechen.

Neue Schauburg Burgdorf, am Mi um 20 Uhr.

Der Affront. Drama/Thriller (freigegeben ab 12 Jahren).

An einem heißen Sommernachmittag in Beirut gerät Toni mit Yasser in eine heftige Auseinandersetzung über ein illegal montiertes Abflussrohr an Tonis Balkon. Toni ist Mechaniker, Christ und gebürtiger Libanese. Yasser ist Vorarbeiter am Bau und palästinensischer Flüchtling. Im Eifer des Gefechts lässt Yasser sich zu einer Beschimpfung hinreißen, die alles verändert. Als Toni, arrogant und hitzköpfig, Yassers halbherzige Entschuldigung ablehnt und stattdessen diesen beleidigt eskaliert der Streit und landet vor Gericht.

Das Andere Kino Lehrte, am So um 20 Uhr.

The Lego-Movie 2. Abenteuer/Animation (freigegeben ab 6 Jahren).

In dem brandneuen Action-Abenteuer finden die Helden von Steinstadt wieder zusammen, um ihre geliebte Heimatstadt zu retten. Denn fünf Jahre nach dem grandiosen Auftakt werden die Bürger einmal mehr von einer großen Gefahr bedroht.

Das Andere Kino Lehrte, am So um 15 Uhr.

