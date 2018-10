Burgdorf

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 12.20 Uhr ein Brand in einem unbewohnten Fachwerkhaus an der Knickstraße ausgebrochen – Nachbarn alarmierten die Einsatzkräfte, die Freiwillige Feuerwehr rückte unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Florian Bethmann aus. Die Retter öffneten das alte Mauerwerk, um den Schwelbrand in einem Stützbalken bekämpfen zu können und löschten dann mit Wasser aus einem Tanklöschwagen. Die Zufahrt zu der kleinen Anliegerstraße gestaltete sich schwierig. Anschließend kontrollierten die neun Retter das Gebäude mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester zu finden. Nach 45 Minuten konnte Bethmann melden: Feuer aus.

Nun übernimmt die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache. Eine Nachbarin sagte, sie habe zwar den Rauch wahrgenommen, aber nicht das Feuer realisiert: „Ich dachte, der Nachbar bekämpft wie in den letzten Tagen das Unkraut mit Flammen“, sagte sie. Dass das Feuer so schnell gelöscht worden sei, beruhige sie: „Die Häuser stehen hier sehr dicht.“

Von Antje Bismark