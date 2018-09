Burgdorf

Eine Laube ist in der Nacht zu Sonnabend in einer Kleingartenanlage an der Lehrter Straße komplett ausgebrannt. Gegen 4 Uhr erhielt die Freiwillige Feuerwehr Burgdorf die Alarmierung, wie ein Sprecher mitteilte. Als die Einsatzkräfte an der Gartenkolonie ankamen, stand seinen Angaben zufolge der etwa 15 Quadratmeter große Schuppen bereits komplett in Flammen. Unter der Leitung von Frank Riehlein bekämpften die freiwilligen Retter das Feuer mit drei C-Rohren, außerdem bargen sie eine elf Kilogramm schwere Flasche mit Propangas und kühlten diese, um eine Explosion zu verhindern.

Nach einem mehr als zweistündigen Einsatz konnten die 24 Feuerwehrleute in die Wache zurückkehren, die Brandursache steht noch nicht fest.

An der Lehrter Straße hat die Feuerwehr eine brennende Gartenlaube löschen müssen. Quelle: Feuerwehr

Von Antje Bismark