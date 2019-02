Hannover

Die Autobahn 37 ist am Donnerstagmittag am Kreuz Hannover-Kirchhorst in Richtung Burgdorf voll gesperrt worden. Nach Polizeiangaben hat sich dort gegen 13.30 Uhr ein Unfall ereignet, dabei überschlug sich ein silberner Opel und blieb auf dem Dach liegen. Die 56-jährige Autofahrerin konnte sich laut Feuerwehr selbst aus dem Wrack befreien. Die Frau wurde schwer verletzt und kam unter Betreuung eines Notarztes in ein Krankenhaus. Der Mediziner wurde mit einem Rettungshubschrauber zur A 37 gebracht. Laut Polizeisprecherin Antje Heilmann war die Verletzte ansprechbar.

Autofahrerin offenbar betrunken

Nach erster Einschätzung vom Unfallort war die Autofahrerin betrunken und hatte vor dem Überschlagen mehrfach sowohl die Mittel- als auch die Seitenleitplanke touchiert. Der Unfall ereignete sich demnach ohne Beteiligung weiterer Fahrzeuge. Ob jedoch nachfolgende Autos durch Trümmerteile beschädigt wurden, ist derzeit unklar. Gegen 15.20 Uhr konnte die Vollsperrung der A 37 wieder aufgehoben werden.

Von pah