Heeßel

Auf frischer Tat hat ein Heeßeler am Sonntag zwei Einbrecher überrascht, die Täter konnten nach Aussage einer Polizeisprecherin unerkannt flüchten: Ihren Angaben zufolge hielt sich der Bewohner gegen 15.15 Uhr in seiner Einliegerwohnung an der Straße Alt Ahrbeck auf, als er ungewöhnliche Geräusche an der Hauseingangstür hörte. Er schaute nach und schreckte damit zwei Männer auf, die gerade versuchten, die Tür aufzuhebeln. Beide traten sofort die Flucht an, ohne das Haus betreten zu haben. Der Bewohner konnte die Männer nicht genau erkennen. Seinen Angaben zufolge trug ein Täter eine helle Sportbekleidung, sein Komplize war mit einer blauen Jacke samt hellen Applikationen bekleidet.

Die Polizei hofft auf weitere Zeugen, die das Duo beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei den Ermittlern melden. bis

Von Antje Bismark